На Дніпропетровщині п'яні підлітки знищили дитячий майданчик

Це сталось у Кривому Розі. Місцеві жителі поскаржились, що витратили багато грошей та часу на благоустрій, а неповнолітні все це зруйнували

Інцидент стався зранку 28 травня. Компанія підлітків влаштувала розгром неподалік торговельно-розважального центру "Молодіжний". За словами місцевих жителів, неповнолітні поводились неадекватно. Зокрема, вони понівечили елементи дитячого майданчика, де щодня граються малюки.

Також підлітки з корінням вирвали доглянуті туї на клумбах біля торговельного комплексу та повалили дорожній знак. Крім того, неповнолітні пошкодили захисні шлагбауми, встановлені мешканцями прилеглих приватних будинків.

"Ми вкладали багато часу, сил і коштів, щоб дітям і батькам було комфортно, щоб територія була доглянутою, а не знову перетворювалась на руїни. Дуже боляче, коли чужу працю нищать за одну ніч", — каже місцева жителька.

