28 травня 2026, 18:55

На Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати

Фото з відкритих джерел
Південний районний суд міста Камʼянського визнав колишнього міського голову міста Верхньодніпровська винним в одержанні неправомірної вигоди. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2020 році заступник мера озвучив підприємиці процедуру передачі в оренду сміттєзвалища шляхом укладення договору благоустрою земельних ділянок. Проте виявилось, що за позитивне рішення потрібно заплатити 10 тисяч доларів. Згодом пособника мера затримали на автозаправці, коли він отримував хабар.

На суді колишній мер говорив, що це все була якась провокація. Він також говорив, що нібито підприємиця поцікавилася скільки це буде коштувати, а він, начебто, відповів, що приблизно 300 тисяч гривень і пояснив, що вона сама має їх витратити.

Інший обвинувачений заявив, що він був присутній під час тєї розмови, і жінка начебто дала йому пакет із грошима саме на початок роботи, а потім до машини вдерлися правоохоронці.

Суд не побачив жодних провокацій з боку заявниці та зазначив, що попередня змова на отримання хабаря підтверджується.

Колишній мер отримав покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали прикордонника-дезертира, який за хабар в 5000 доларів хотів залишити частину та уникнути служби.

