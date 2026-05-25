19:55  25 травня
СБУ викрила та відправила за ґрати мережу російських агентів в Одесі
20:40  25 травня
На Львівщині водій умисно збив поліцейського
21:50  25 травня
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 22:55

На Дніпропетровщині п'яна мачуха встромила ножа пасинку в спину

25 травня 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування щодо жінки, яка напала на пасинка. Тепер їй може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у Покрові. 36-річна жінка знаходилась у дачному будиночку з чоловіком та його 28-річним чином. Між ними сталась сварка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту жінка підійшла до пасинка та вдарила його ножем у спину.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією цієї статті, умисне тяжке тілесне ушкодження карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше 15-річна учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл під час суперечки завдала своїй однокласниці множинні колото-різані рани в ділянку голови та тіла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція затримання діти
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Новий врожай уже на ринку: в Україні низка овочів зростає в ціні
25 травня 2026, 23:55
Бензин в Україні: які ціни та чи буде дефіцит
25 травня 2026, 23:35
Сили безпілотних систем ЗСУ розгромили логістику та ППО ворога на Донеччині й Запоріжжі
25 травня 2026, 22:50
Сили оборони уразили нафтобазу, склади БК та комунікаційні вузли ворога
25 травня 2026, 22:39
У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці
25 травня 2026, 22:15
Смерть у ТЦК Тернополя: поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків
25 травня 2026, 22:05
Рятувальники завершили розбір завалів після удару РФ у Києві: підсумки рятувальної операції
25 травня 2026, 21:55
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
25 травня 2026, 21:50
Атака "шахедів" на Конотоп: частина міста залишилася без води
25 травня 2026, 21:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »