На Дніпропетровщині п'яна мачуха встромила ножа пасинку в спину

Правоохоронці завершили розслідування щодо жінки, яка напала на пасинка. Тепер їй може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався у Покрові. 36-річна жінка знаходилась у дачному будиночку з чоловіком та його 28-річним чином. Між ними сталась сварка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту жінка підійшла до пасинка та вдарила його ножем у спину.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією цієї статті, умисне тяжке тілесне ушкодження карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

