На Черниговщине ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за вражеских обстрелов
Российские войска в очередной раз атаковали приграничные районы Черниговской области, вызвав возгорание гражданских объектов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Городнянской территориальной громаде в результате вражеского удара загорелось неэксплуатированное здание.
Кроме того, под ударом оказался поселок Репки. Там из-за обстрела вспыхнул грузовой автомобиль.
Спасатели потушили все пожары. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 19 мая российские войска еще раз массированно атаковали юг Одесщины ударными беспилотниками. Большинство вражеских воздушных целей уничтожили силы ПВО, однако в Измаильском районе зафиксировано попадание.
