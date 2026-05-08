Окупанти атакували Нікопольський район FPV-дронами: пошкоджено будинки
Російські окупанти протягом дня кілька разів атакували FPV-дронами Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджень зазнали цивільні будівлі
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Під ворожими ударами опинилися Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Зафіксовані пошкодження двох приватних будинків і гаража. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що упродовж доби російські війська обстрілювали місто Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів.
