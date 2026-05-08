08 травня 2026, 17:58

У Дніпрі агента РФ засудили до 15 років за диверсію на Укрзалізниці

Фото ілюстративне
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент РФ, який вчинив підпал на Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російськи агент, якого СБУ затримала у травні 2025 року у Дніпрі.

Як встановило розслідування, зловмисник на замовлення РФ підпалив релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику у прифронтовому регіоні.

Завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки” у профільних Телеграм-каналах.

Після вербування він отримав від куратора з РФ перелік потенційних "цілей”, біля яких він мав провести дорозвідку, а потім знищити вогнем.

За даними слідства, зловмисник підпалив релейну шафу Укрзалізниці, відзняв це на відео і доповів про виконану "роботу” російському спецслужбісту.

Після цього він мав продовжити серію підпалів на об’єктах критичної інфраструктури Дніпра, але був викритий співробітниками СБУ "по гарячих” слідах.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

вирок Дніпро Укрзализныця агент рф
