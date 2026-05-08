У Дніпрі агента РФ засудили до 15 років за диверсію на Укрзалізниці
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російськи агент, якого СБУ затримала у травні 2025 року у Дніпрі.
Як встановило розслідування, зловмисник на замовлення РФ підпалив релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику у прифронтовому регіоні.
Завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки” у профільних Телеграм-каналах.
Після вербування він отримав від куратора з РФ перелік потенційних "цілей”, біля яких він мав провести дорозвідку, а потім знищити вогнем.
За даними слідства, зловмисник підпалив релейну шафу Укрзалізниці, відзняв це на відео і доповів про виконану "роботу” російському спецслужбісту.
Після цього він мав продовжити серію підпалів на об’єктах критичної інфраструктури Дніпра, але був викритий співробітниками СБУ "по гарячих” слідах.
Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.