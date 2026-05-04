04 травня 2026, 20:42

Понад 50 атак за добу: росіяни масовано обстріляли Нікопольщину та Синельниківщину, є поранені

Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські окупанти протягом дня понад 50 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого п’ятеро людей зазнали поранень

Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

Для атак росіяни застосували авіаційну бомбу, артилерію та безпілотники.

У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах.

Внаслідок ворожих ударів там понівечені приватні будинки, підприємство, інфраструктура, дитячий садок, заправка й автомобілі. Серед населення – п'ятеро постраждалих, усі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі армія РФ поцілила по Покровській громаді – пошкоджень зазнали житловий будинок й автомобілі.

За уточненими даними, через вчорашню атаку російських військ у Синельниківському районі постраждав 13-річний хлопчик. У важкому стані його доправили до обласної лікарні у Дніпрі.

Нагадаємо, що у селі Захарівка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району на Харківщині 4 травня внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.

