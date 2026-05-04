Понад 50 атак за добу: росіяни масовано обстріляли Нікопольщину та Синельниківщину, є поранені

Російські окупанти протягом дня понад 50 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого п’ятеро людей зазнали поранень

Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, передає RegioNews .

Для атак росіяни застосували авіаційну бомбу, артилерію та безпілотники.

У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах.

Внаслідок ворожих ударів там понівечені приватні будинки, підприємство, інфраструктура, дитячий садок, заправка й автомобілі. Серед населення – п'ятеро постраждалих, усі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі армія РФ поцілила по Покровській громаді – пошкоджень зазнали житловий будинок й автомобілі.

За уточненими даними, через вчорашню атаку російських військ у Синельниківському районі постраждав 13-річний хлопчик. У важкому стані його доправили до обласної лікарні у Дніпрі.

Нагадаємо, що у селі Захарівка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району на Харківщині 4 травня внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.