Фото ілюстративне

У Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування

Про це повідомила поліція Дніпра, передає RegioNews .

Подія сталася у понеділок, 4 травня, в Соборному районі.

За попередньою інформацією, під час заходів оповіщення місцевий житель здійснив постріли в бік групи оповіщення. Травмовані двоє представників ТЦК.

Обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо надання їй правової кваліфікації.

Нагадаємо, що на Рівненщині військовослужбовцю повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК та поліцейського.