Напад на військових у Дніпрі: місцевий житель розстріляв групу оповіщення ТЦК
У Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування
Про це повідомила поліція Дніпра, передає RegioNews.
Подія сталася у понеділок, 4 травня, в Соборному районі.
За попередньою інформацією, під час заходів оповіщення місцевий житель здійснив постріли в бік групи оповіщення. Травмовані двоє представників ТЦК.
Обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо надання їй правової кваліфікації.
Нагадаємо, що на Рівненщині військовослужбовцю повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК та поліцейського.
01 травня 2026
