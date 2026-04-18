В Кривом Роге парень выстрелил из пистолета в девушку из-за безответной любви
Парня уже задержали. Ему придется отвечать перед законом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
Отмечается, что 18-летний парень выстрелил из пневматического пистолета 16-летней девушке в глаза. Событие произошло 17 апреля вечером в автобусе.
По информации журналистов, пострадавшую прооперировали – медики пытаются спасти девушке глаз.
Злоумышленника задержали правоохранители. Он находится под стражей ждет мера пресечения. Предварительно, причиной такого поступка могла стать безответная любовь.
Как сообщалось, в Кривом Роге 16-летний парень выстрелил себе в голову, играя с пистолетом. Несчастный случай произошел в октябре 2025 года.
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
