23 апреля 2026, 10:19

Россияне атаковали админздание и объект инфраструктуры в Кривом Роге: возник пожар

Утром 23 апреля российские военные атаковали Кривой Рог. Под ударом оказались административное здание и объект инфраструктуры

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

В результате атаки возник пожар. На месте идет аварийно-спасательная операция.

Известно об одной пострадавшей 41-летней женщине. Она получила тяжелое проникающее ранение грудной клетки. Врачи борются за ее жизнь на операционном столе.

Кроме того, из-за атаки беспилотников поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций. В этой связи в городе временно изменено движение общественного транспорта: троллейбусы маршрутов № 1, 2, 20 и 21 разворачиваются через личную базу (Автовокзал). Энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в многоэтажку. Погибли два человека, десять раненых.

война обстрелы Кривой Рог последствия
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
