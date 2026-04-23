Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

В результате атаки возник пожар. На месте идет аварийно-спасательная операция.

Известно об одной пострадавшей 41-летней женщине. Она получила тяжелое проникающее ранение грудной клетки. Врачи борются за ее жизнь на операционном столе.

Кроме того, из-за атаки беспилотников поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций. В этой связи в городе временно изменено движение общественного транспорта: троллейбусы маршрутов № 1, 2, 20 и 21 разворачиваются через личную базу (Автовокзал). Энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в многоэтажку. Погибли два человека, десять раненых.