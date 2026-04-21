У Кривому Розі жінка продала неповнолітніх дівчат у сексуальне рабство

У Кривому Розі викрили схему торгівлі людьми до країн Близького Сходу. Це відбувалось під виглядом працевлаштування у п’ятизіркових готелях

Сутенерка протягом року спільно зі знайомим іноземцем організувала схему незаконного переправлення жінок за кордон. Вона спеціально шукала жінок, які мали фінансові проблеми. Вона обіцяла їм роботу офіціантками або обслуговуючим персоналом в готелях.

Однак коли жінки прибували за кордон, у них забирали їхні документи, а потім змушували надавати сексуальні послуги. Відомо, що сереж жертв були неповнолітні.

Одна із жертв перебувала у складних життєвих обставинах і проживала з бабусею. Зловмисниця пообіцяла їй високу зарплату та організувала виїзд за кордон. Зараз дівчину вже повернули до України.

Також зловмисниця спілкувалась з 16-річною дівчиною. Вона запропонувала їй таку саму "роботу", проте неповнолітня повідомила про це рідним, які звернулися до правоохоронців.

Наразі 38-річна сутенерка вже отримала підозру від правоохоронців.

Нагадаємо, раніше 32-річна жителька села Ільниця Хустського району за 1000 доларів США "здала в оренду" на два тижні двох своїх дітей – 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку.