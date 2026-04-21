В ночь на 21 апреля российские войска почти 10 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины – артиллерией, беспилотниками и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады. В результате атак ранения получили двое ребят 16 и 18 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Синельниковщине россияне обстреляли Дубовиковскую, Николаевскую и Покровскую громады. Из-за попадания уничтожены два частных дома, еще два дома загорелись. Ранения получили двое мужчин. 65-летний пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести, 40-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Напомним, за сутки российские войска нанесли 725 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак по Запорожью и Запорожскому району два человека погибли, еще десять получили ранения.