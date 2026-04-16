На Дніпропетровщині друг родини зґвалтував 12-річну дівчинку

У Павлоградському районі Дніпропетровської області затримали підозрюваного у зґвалтуванні дитини. Дівчинці, яка стала його жертвою, лише 12 років

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався влітку минулого року. 42-річний чоловік дізнався, що 12-річна дівчинка знаходиться в дідуся та бабусі. Він під'їхав до будинку, зателефонував їй та попросив вийти на подвір’я нібито для розмови. Дитина погодилась, бо це був не незнайомець, а друг родини.

Коли дівчина вийшла, вона не відкрила ворога. Проте педофіл переліз через паркан, повалив її на землю та силою зґвалтував. Через страх дитина довго не розповідала нікому, проте згодом все ж зізналась батькам. Дорослі одразу звернулись до поліції.

Зловмисника затримали. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави — йому загрожує до 15 років тюрми.

