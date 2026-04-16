16 апреля 2026, 18:55

В Сумской области мужчина работал на россиян за криптовалюту

Читайте також українською мовою
Шосткинский горрайонный суд Сумской области признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ. Известно, что он по заказу россиян поджигал автомобили

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом прошлого года в Telegram мужчина познакомился с россиянином и выполнял его задачи. В частности, поджег две машины зеленого цвета, которые имели признаки принадлежности ВСУ. Когда пострадавший владелец автомобиля, когда выбежал тушить огонь, увидел незнакомца, снимавшего пожар на мобильный телефон.

Впоследствии правоохранители задержали агента. Выяснилось, что ему дважды заплатили по 500 долларов на криптогаманец. Он согласился, потому что хотел погасить кредиты. Мать злоумышленника рассказала, что у сына уже были долги по кредитам и они с отцом помогли их погасить.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые по заказу россиян сожгли три Tesla. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

суд Сумская область агент рф поджигатели
