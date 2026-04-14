Протягом ночі російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікопольському районі під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів загорілися приватний та садовий будинки.

Стало відомо про постраждалого через удар по району напередодні вдень: до лікарів звернувся 40-річний чоловік. Йому надали допомогу, він лікується вдома.

У Синельниківському районі ворог поцілив по Миколаївській громаді, там пошкоджена інфраструктура.

Також росіяни атакували Кривий Ріг. У місті виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, 13 квітня Краматорськ на Донеччині зазнав масованої атаки російських БпЛА. Отримали поранення щонайменше три людини.