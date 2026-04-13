Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджені багатоповерхівки
Вночі російські війська 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та з артилерії. Під ударом опинилися Синельниківський та Нікопольський райони
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Синельниківському районі росіяни поцілили по Слов'янській та Васильківській громадах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі в приватних будинках.
На Нікопольщині окупанти обстрілювали райцентр, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені багатоповерхові будинки.
На щастя, обійшлось без загиблих та поранених.
Нагадаємо, зранку 13 квітня російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Виникла пожежа.
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував сину гранатою через галас у квартирі
13 квітня 2026, 11:40У Харкові затримали агентку, яка в онлайн-режимі коригувала атаку на місто 2 квітня
13 квітня 2026, 11:18У Скадовську окупанти розмістили військовий штаб у лікарні – АТЕШ
13 квітня 2026, 10:59Фіаско Кремля в Угорщині: російські технологи програли вибори
13 квітня 2026, 10:54Обікрали авто та підпалили, щоб не лишити слідів: у Києві затримали двох паліїв
13 квітня 2026, 10:42На Львівщині сім'я отруїлася чадним газом, серед постраждалих – дитина
13 квітня 2026, 10:32На Сумщині ліквідували масштабну пожежу після атаки дронів
13 квітня 2026, 10:23На Київщині сталася пожежа на складі
13 квітня 2026, 10:07Росіяни атакували Запоріжжя: що відомо
13 квітня 2026, 09:50На Дніпропетровщині мікроавтобус ТЦК протаранив паркан і заїхав у двір
13 квітня 2026, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »