10 апреля 2026, 22:45

В Днепропетровской области военный СОЧ готовил теракт

Фото: Национальная полиция
В Днепропетровской области задержали военного, который готовил теракт. Известно, что у него была подельница

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Женщина установила контакт с неустановленным лицом через соцсеть Telegram и получила задание изготовить самодельное взрывное устройство. За эту задачу ей обещали 600 долларов. К этому она привлекла своего знакомого, оказавшегося военным в СОЧ.

Вместе злоумышленники приобрели необходимые ингредиенты и материалы для изготовления СВП, получили детальный план сборки и начали производить устройство на территории Днепропетровщины. Стражам порядка удалось остановить их еще до реализации их планов.

Оба находятся под стражей. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракты против военных в Хмельницком. Фигурантка отслеживала места парковки автомобилей Сил обороны, чтобы потом их взорвать.

теракт прокуратура задержание Днепропетровская область
