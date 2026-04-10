10 квітня 2026, 22:45

На Дніпропетровщині військовий СЗЧ готував теракт

Фото: Національна поліція
На Дніпропетровщині затримали військового, який готував теракт. Відомо, що в нього була спільниця

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Жінка встановила контакт з невстановленою особою через соцмережу Telegram та отримала завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій. За це завдання їй обіцяли 600 доларів. До цьго вона залучила свого знайомого, який виявився військовим у СЗЧ.

Разом зловмисники придбали необхідні інгредієнти та матеріали для виготовлення СВП, отримали детальний план складання і почали виготовляти пристрій на території Дніпропетровщини. Правоохоронцям вдалось зупинити їх ще до реалізації їхніх планів.

Наразі обидва перебувають під вартою. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
