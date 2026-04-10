На Дніпропетровщині військовий СЗЧ готував теракт

Фото: Національна поліція

На Дніпропетровщині затримали військового, який готував теракт. Відомо, що в нього була спільниця

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Жінка встановила контакт з невстановленою особою через соцмережу Telegram та отримала завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій. За це завдання їй обіцяли 600 доларів. До цьго вона залучила свого знайомого, який виявився військовим у СЗЧ.

Разом зловмисники придбали необхідні інгредієнти та матеріали для виготовлення СВП, отримали детальний план складання і почали виготовляти пристрій на території Дніпропетровщини. Правоохоронцям вдалось зупинити їх ще до реалізації їхніх планів.

Наразі обидва перебувають під вартою. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.