Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Схему організували п’ятеро ділків віком від 36 до 53 років, причому один з них долучився до незаконної оборудки з установи виконання покарань.

За гроші фігуранти забезпечували "клієнтам" перевезення та сам перехід кордону. На початку квітня правоохоронці задокументували отримання ними 2500 євро від "клієнта" за організацію втечі та ще 1000 євро – за послуги перевезення.

Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші, техніку, документи та автомобілі, які вони використовували у своїй діяльності.

Усім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Слідство триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили організовану групу, яка пропонувала комплексні "послуги" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. За даними ЗМІ, головний підозрюваний у справі – очільник Луганської федерації боксу Олександр Матросов.