15:41  08 апреля
В Тернополе работники ТЦК избили в кровь гражданского
11:15  08 апреля
Упал на пути: в Киеве на железнодорожной станции погиб мужчина
08:08  08 апреля
Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали: какое наказание ждет преступников
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2026, 16:39

Офицеру, который организовал фиктивную службу депутата Днепропетровского облсовета, грозит до 10 лет заключения

Читайте також українською мовою
колаж: "Відомо"
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование еще одного эпизода в отношении офицера из Днепропетровщины, ранее помогавшего местной депутатке фиктивно проходить военную службу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, офицер также подделал медицинскую справку, чтобы не исполнять должностные обязанности.

"В документах отмечалось, что с апреля по сентябрь 2025 он находился на стационарном лечении. На самом деле, в этот период офицер занимался организацией незаконных действий и личными делами", – говорится в сообщении ГБР.

Следователи установили, что во время такого лечения он также посещал игорные заведения и тратил значительные суммы денег.

Несмотря на фактическое отсутствие на службе, он получал денежное довольствие.

Офицеру дополнительно инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины) и мошенничество (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По этим статьям фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, депутатка Днепропетровского областного совета подозревается в фиктивной службе в Вооруженных силах Украины. В июне 2025 года ей избрали меру пресечения с возможностью внесения залога, который вызвал широкий резонанс в медиа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР депутат Днепропетровская область офицер фиктивная служба
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Все блоги »