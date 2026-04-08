Офицеру, который организовал фиктивную службу депутата Днепропетровского облсовета, грозит до 10 лет заключения

Правоохранители завершили досудебное расследование еще одного эпизода в отношении офицера из Днепропетровщины, ранее помогавшего местной депутатке фиктивно проходить военную службу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, офицер также подделал медицинскую справку, чтобы не исполнять должностные обязанности.

"В документах отмечалось, что с апреля по сентябрь 2025 он находился на стационарном лечении. На самом деле, в этот период офицер занимался организацией незаконных действий и личными делами", – говорится в сообщении ГБР.

Следователи установили, что во время такого лечения он также посещал игорные заведения и тратил значительные суммы денег.

Несмотря на фактическое отсутствие на службе, он получал денежное довольствие.

Офицеру дополнительно инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины) и мошенничество (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По этим статьям фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, депутатка Днепропетровского областного совета подозревается в фиктивной службе в Вооруженных силах Украины. В июне 2025 года ей избрали меру пресечения с возможностью внесения залога, который вызвал широкий резонанс в медиа.