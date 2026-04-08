08 квітня 2026, 16:39

Офіцеру, який організував фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради, загрожує до 10 років ув’язнення

08 квітня 2026, 16:39
колаж: "Відомо"
Правоохоронці завершили досудове розслідування ще одного епізоду щодо офіцера з Дніпропетровщини, який раніше допомагав місцевій депутатці фіктивно проходити військову службу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, офіцер також підробив медичну довідку, щоб не виконувати службові обов’язки.

"У документах зазначалося, що з квітня по вересень 2025 року він перебував на стаціонарному лікуванні. Насправді в цей період офіцер займався організацією незаконних дій та особистими справами", – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі встановили, що під час такого "лікування" він також відвідував гральні заклади та витрачав значні суми грошей.

Попри фактичну відсутність на службі, він отримував грошове забезпечення.

Наразі офіцеру додатково інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України) та шахрайство (ч. 2 ст. 190 КК України).

За цими статтями фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, депутатку Дніпропетровської обласної ради підозрюють у фіктивній службі в Збройних силах України. У червні 2025 року їй обрали запобіжний захід із можливістю внесення застави, яка викликала широкий резонанс у медіа.

ДБР депутат Дніпропетровська область офіцер фіктивна служба
