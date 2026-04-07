Уламки авто розкинуло по дорозі у Дніпрі сталась потрійна ДТП
У Дніпрі сталась аварія біля зупинки громадського ьтранспорту. Зіткнулись одразу три авто
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Аварія сталась на Набережній Перемоги у Дніпрі біля зупинки громадського транспорту "Лоцманська". Там зіткнулись три легкових автомобілі. Внаслідок ДТП уламки машин розкидало навкруги по проїжджій частині. Про постраждалих наразі не повідомляють.
Через ДТП правоохоронці були вимушені перекрити рух одразу трьома полосами дороги.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині у Павлограді п'яний водій Lexus врізався у лавку, на якій сиділи двоє дівчат. Внаслідок удару 19-річна дівчина отримала тяжкі травми. Водія взяли під варту.
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині