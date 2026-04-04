Кількість поранених внаслідок ранкової атаки росіян на ринок у Нікополі збільшилась до 22

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Госпіталізовані 8 людей. У тяжкому стані – 14-річна дівчинка та двоє чоловіків 28 та 72 років. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.

У госпіталізованих – осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки. Усі отримують необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, 4 квітня російські військові завдали удару FPV-дронами по Нікополю. Внаслідок атаки понівечені торгівельні павільйони та магазин. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих людей.