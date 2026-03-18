В ніч на 18 березня ворог понад 10 разів атакував два райони області артилерією та безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни били по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.

На Синельниківщині окупанти поцілили по Межівській і Васильківській громадах. Горіли приватний будинок і господарські споруди.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 736 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.