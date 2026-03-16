16 березня 2026, 11:27

СБУ затримала дезертира, який коригував російські атаки по Дніпру

Фото: СБУ
СБУ викрила ще одного агента ФСБ у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки РФ по Дніпру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант потрапив у поле зору росіян, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу. Погодившись працювати на ФСБ, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Серед об’єктів, за якими "полював" фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці. Для прихованої фіксації потенційних "цілей" агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов.

Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово "залягти на дно" в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Співробітники СБУ задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали.

Під час обшуку в агента вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробам РФ ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького. Ворожий агент готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій. Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

Дніпро СБУ затримання агент рф СЗЧ дезертир російські агенти коригувальник
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
