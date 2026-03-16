СБУ викрила ще одного агента ФСБ у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки РФ по Дніпру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант потрапив у поле зору росіян, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу. Погодившись працювати на ФСБ, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Серед об’єктів, за якими "полював" фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці. Для прихованої фіксації потенційних "цілей" агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов.

Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово "залягти на дно" в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Співробітники СБУ задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали.

Під час обшуку в агента вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробам РФ ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького. Ворожий агент готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій. Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.