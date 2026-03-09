12:50  09 марта
09 марта 2026, 13:55

На Днепропетровщине насильник связал мужа и изнасиловал его жену

09 марта 2026, 13:55
Иллюстративное фото
На Днепропетровщине задержан судимый ранее житель Одесской области. Его подозревают в изнасиловании женщины

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По версии следствия, злоумышленник проник в чужой дом. Там он связал мужа и с угрозами изнасиловал его 41-летнюю жену. После этого он скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний уроженец Одесской области, ранее уже имевший проблемы с законом. Его задержали и сообщили ему о подозрении. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

