На Дніпропетровщині насильник зв'язав чоловіка та зґвалтував його дружину
На Дніпропетровщині затримали судимого раніше жителя Одещини. Його підозрюють у зґвалтуванні жінки
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
За версією слідства, зловмисник проник до чужого будинку. Там він зв'язав чоловіка та з погрозами зґвалтував його 41-річну дружину. Після цього він втік з місця злочину.
Правохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний уродженець Одеської області, який раніше вже мав проблеми із законом. Його затримали та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
