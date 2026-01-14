В Днепре преступники подожгли машину женщины – что известно

Иллюстративное фото

В Днепре двое мужчин подозреваются в серии тяжких преступлений на территории Шевченковского района города. Правоохранители задержали их и сообщили о подозрении

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это местные жители 24 и 26 лет. 20 октября они подожгли Mercedes-Benz, припаркованный у дома, после чего скрылись из города. Правоохранители обнаружили преступников. В ходе обысков у них нашли наркотики.

"Один из мужчин подозревается в сбыте наркотиков в городе - полицейские изъяли у него 130 расфасованных свертков с наркотическими средствами, весы, черновые записи. Кроме того, по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили 5 различных корпусов гранат с запалами, металлические банки с порохом,"

