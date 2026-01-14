У Дніпрі злочинці підпалили машину жінки - що відомо

Ілюстративне фото

У Дніпрі двох чоловіків підозрюють у серії тяжких злочинів на території Шевченківського району міста. Правоохоронці затримали їх та повідомили про підозру

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це місцеві жителі 24 та 26 років. 20 жовтня вони підпалили Mercedes-Benz, який був припаркований біля будинку, після чого втекли з міста. Правоохоронці знайшли злочинців. Під час обшуків у них знайшли наркотики.

"Один з чоловіків підозрюється у збуті наркотиків у місті – поліцейські вилучили у нього 130 розфасованих згортків з наркотичними засобами, ваги, чорнові записи. Окрім того, за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили 5 різних корпусів гранат з запалами, металеві банки з порохом, набої, кастет та ножі", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Закарпаття викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.