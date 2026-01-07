Фото: из открытых источников

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате атаки погибла 77-летняя женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома.

Еще три человека пострадали. Это 56-летняя женщина и мужчины 43 и 75 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 7 января россияне атаковали Днепр "шахедами". В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. Пострадали восемь человек.