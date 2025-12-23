Украина под ударом РФ: в каких областях ввели аварийные отключения

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве и ряде бластей Украины утром 23 декабря были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на компании ДТЭК, а также областные энергоснабжающие предприятия.

По команде НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения применили в Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

В ДТЭК отметили, что аварийные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены по распоряжению "Укрэнерго", а о любых изменениях потребителей будут информированы дополнительно.

В Житомироблэнерго сообщили о введении графиков аварийных отключений (ГАО) с целью сохранения стабильности энергосистемы. Аналогичные мероприятия с 07:37 начали действовать и в Кировоградской области, где отметили, что в случае одновременного применения ГАВ и графиков почасовых отключений время без света может увеличиваться.

В Полтавской области введено три очереди аварийных отключений. В Сумской области применены графики ГАО для первой, второй и третьей очередей, при этом в облэнерго отметили, что очереди аварийных отключений не совпадают с почасовыми.

В Черниговской области действует пять очередей графика аварийных отключений, которые будут продолжаться до отдельного распоряжения "Укрэнерго".

В Черкассыоблэнерго также подтвердили применение аварийных отключений из-за последствий предыдущих атак РФ. Там призывали потребителей к максимально экономному использованию электроэнергии.

Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, необходимым для стабилизации работы энергосистемы Украины.

Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В столице и во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.