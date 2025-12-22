17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 19:16

В Днепропетровской области трое раненых после обстрелов FPV-дронами и артиллерией

22 декабря 2025, 19:16
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Никопольском районе в результате очередной вражеской атаки ранения получили трое местных жителей

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

Речь идет о 76-летнем мужчине и двух женщинах в возрасте 76 и 69 лет. По данным медиков, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и будут проходить лечение амбулаторно, без госпитализации. Им оказана необходимая помощь.

Под обстрел попали сразу несколько громад Никопольского района. В частности, удары зафиксированы в Никополе, а также на территории Марганецкой, Покровской и Мировской громад.

Российские войска применяли FPV-дроны и ствольную артиллерию. Обстрелы носили как дневной, так и ночной характер, что затруднило работу экстренных служб.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали три пятиэтажных жилых дома и пять частных домов, общежитие и шесть хозяйственных построек, еще одно здание полностью разрушено.

Также зафиксированы повреждения легкового автомобиля, газопровода и линии электропередач. По уточненной информации, во время ночного артиллерийского обстрела райцентра дополнительно разрушениям подверглись еще две многоэтажки.

Кроме того, в течение дня силы противовоздушной обороны области уничтожили вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Воздушном командовании.

Ранее сообщалось, ночью 22 декабря российские войска осуществили массированную атаку сразу на несколько районов Днепропетровской области, применив различные виды вооружения. Под удар попали Никопольский и Синельниковский районы, а также Павлоград и Кривой Рог, где зафиксировали повреждения и пожары.

Днепропетровская область Никопольщина обстрел раненые гражданские артиллерия
