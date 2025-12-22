В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет

Фото: "Известно"

Патронатная служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ совместно с Днепропетровским национальным историческим музеем имени Яворницкого провели эвакуацию деревянного креста из могилы Сергея Белого в поселке Шульговка. Мужчина умер в 1933 году, предположительно во время Голодомора.

О находке сообщил студент исторического факультета ДНУ имени Олеся Гончара Кирилл Габор, случайно наткнувшийся на старое кладбище и сфотографировавший крест. Фото заметил сотрудник музея Юрий Фаныгин, подтвердивший подлинность артефакта после выезда специалистов на место.

По словам Фаныгина, крест сохранился в течение 90 лет благодаря крепкой дубовой древесине, остаткам краски и кованой заклепке. Местные жители подтвердили, что смерть Сергея Белого предположительно связана с Голодомором.

Эвакуацию креста организовали музейщики вместе с десантниками 25-й бригады и ветеранами, а также привлекли местные власти и областное управление культуры. Консервацию креста проводили по консультации реставраторов Национального заповедника "Хортица".

На могиле установили новый монумент

На месте старого креста установлен новый гранитный монумент, изготовленный на средства украинской диаспоры в США.

Перед началом работ военный капеллан отслужил панихиду, после чего старый крест был осторожно изъят и доставлен в музей для хранения.

Как отмечают организаторы, такие акции имеют не только музейное значение, но и важность для фиксации исторической памяти и преступлений против украинского народа, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

