22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 14:54

В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет

22 декабря 2025, 14:54
Фото: "Известно"
20 декабря произошло событие, объединившее историков и военных вокруг сохранения национальной памяти

Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

Патронатная служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ совместно с Днепропетровским национальным историческим музеем имени Яворницкого провели эвакуацию деревянного креста из могилы Сергея Белого в поселке Шульговка. Мужчина умер в 1933 году, предположительно во время Голодомора.

О находке сообщил студент исторического факультета ДНУ имени Олеся Гончара Кирилл Габор, случайно наткнувшийся на старое кладбище и сфотографировавший крест. Фото заметил сотрудник музея Юрий Фаныгин, подтвердивший подлинность артефакта после выезда специалистов на место.

История началась с того, что студент истфака ДНУ Кирилл Габор,
собирая грибы в лесу, наткнулся на старое кладбище

По словам Фаныгина, крест сохранился в течение 90 лет благодаря крепкой дубовой древесине, остаткам краски и кованой заклепке. Местные жители подтвердили, что смерть Сергея Белого предположительно связана с Голодомором.

Эвакуацию креста организовали музейщики вместе с десантниками 25-й бригады и ветеранами, а также привлекли местные власти и областное управление культуры. Консервацию креста проводили по консультации реставраторов Национального заповедника "Хортица".

На могиле установили новый монумент

На месте старого креста установлен новый гранитный монумент, изготовленный на средства украинской диаспоры в США.

Перед началом работ военный капеллан отслужил панихиду, после чего старый крест был осторожно изъят и доставлен в музей для хранения.

Как отмечают организаторы, такие акции имеют не только музейное значение, но и важность для фиксации исторической памяти и преступлений против украинского народа, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

Напомним, недавно под Днепром студенты случайно обнаружили уникальный артефакт. Речь идет о каменное стеле эпохи энеолита-бронзы, которой не менее 5 тысяч лет.

