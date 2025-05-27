Российский дрон атаковал многоэтажку в Херсоне: возник пожар
Сегодня утром российские войска нанесли удар дроном по жилой многоэтажке в одном из районов Херсона. На месте попадания возник пожар
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Херсонской области.
Из-за попадания БпЛА загорелась квартира и балкон на втором этаже, а также балкон на третьем этаже. Чрезвычайники оперативно остановили распространение пламени, после чего полностью ликвидировали пожар.
"Среди населения никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 27 мая оккупанты обстреляли коммунальную бригаду КП "Парки Херсона" в Корабельном районе города. Постраждали шесть человек.
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