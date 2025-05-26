Фото: ОВА

Российские войска в очередной раз ударили по Днепропетровщине артиллерией и дронами. В ОВА рассказали о последствиях атаки

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне атаковали три района Днепропетровщины 26 мая. Оккупанты ударили по Синельниковщине беспилотниками. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

Артиллерией атаковали Зеленодольскую общину. Снарядами избило солнечные панели.

Никопольщину россияне атаковали тяжелой артиллерией и беспилотниками. Из-за атаки изуродованы инфраструктура, девятиэтажка, частный дом и две машины. На одном из дворов загорелась трава.

Напомним, 25 мая россияне ударили по Херсону. В результате атаки погиб ребенок. Также известно, что еще девять человек получили ранения, среди них двое детей.