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26 мая 2025, 22:35

Горящие авто и поврежденные дома: россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии

26 мая 2025, 22:35
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Фото: ОВА
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Российские войска в очередной раз ударили по Днепропетровщине артиллерией и дронами. В ОВА рассказали о последствиях атаки

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне атаковали три района Днепропетровщины 26 мая. Оккупанты ударили по Синельниковщине беспилотниками. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

Артиллерией атаковали Зеленодольскую общину. Снарядами избило солнечные панели.

Никопольщину россияне атаковали тяжелой артиллерией и беспилотниками. Из-за атаки изуродованы инфраструктура, девятиэтажка, частный дом и две машины. На одном из дворов загорелась трава.

Напомним, 25 мая россияне ударили по Херсону. В результате атаки погиб ребенок. Также известно, что еще девять человек получили ранения, среди них двое детей.

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