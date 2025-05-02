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02 мая 2025, 07:40

Оккупанты атаковали FPV-дронами Николаевщину

02 мая 2025, 07:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Николаевской области российские войска атаковали дронами Куцурубскую и Очаковскую громады

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В течение 1 мая россияне пять раз атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду.

Утром 2 мая, в 04:03, оккупанты атаковали дроном типа FPV Очаков Очаковской громады.

К счастью, пострадавших в общинах нет.

Напомним, количество раненых в результате вражеской дроновой атаки на Запорожье поздно вечером 1 мая возросло до 29 человек.

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