В Днепре зафиксировали вспышку кори
В Днепре зафиксировали две вспышки кори, одна из них – в вузе
Об этом в Телеграмме сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.
"В Днепре – две вспышки кори: в одной семье и в заведении высшего образования. Заболели 7 человек, среди них – непривитые дети", – говорится в сообщении.
Также в регионе зафиксировано 111 случаев острых кишечных инфекций.
Всего за неделю в области зарегистрировано 7,4 тыс. случаев ОРВИ. Это на 4,2% меньше, чем неделей раньше. Заболеваемость стабильно снижается – почти на 60% ниже эпидемического порога.
Напомним, в Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок.
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