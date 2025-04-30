У Дніпрі зафіксували спалах кору
У Дніпрі зафіксували два спалахи кору, один з них – у виші
Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає RegioNews.
"У Дніпрі – два спалахи кору: в одній родині та у закладі вищої освіти. Захворіли 7 людей, серед них – нещеплені діти", – йдеться у повідомленні.
Також у регіоні зафіксовано 111 випадків гострих кишкових інфекцій.
Загалом за тиждень в області зареєстровано 7,4 тис. випадків ГРВІ. Це на 4,2% менше, ніж тижнем раніше. Захворюваність стабільно знижується – майже на 60% нижче епідемічного порогу.
Нагадаємо, у Дніпрі від правця померла 14-річна дитина.
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