Удар дроном по автобусу: у Марганці оголосили триденну жалобу

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У Марганецькій громаді 23, 24, 25 квітня оголошенні днями жалоби через російський удар по автобусу з працівниками підприємства

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр Марганецької МВА.

"Сьогодні, 23 квітня, агресор вкотре продемонстрував свою підступність. Вранці fpv-камікадзе влучив у автобус, який віз людей на роботу. Мирних людей. Внаслідок цього загинуло 9 марганчан.

У Марганецькій громаді оголошено 23, 24, 25 квітня Днем жалоби за загиблими. Висловлюю щирі співчуття родинам, які втратили своїх рідних людей.

росія вбиває. Вона б’є по мирних людях. Знищує родини, обриває життя, краде майбутнє", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у Марганці росіяни атакували дроном-камікадзе автобус, який віз людей на роботу. Раніше повідомлялося про дев'ятьох жертв і 43 поранених.