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У ОВА розповіли про наслідки удару безпілотниками по Дніпру. Внаслідок російської атаки спалахнули пожежі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, через атаку безпілотників у Дніпрі сталось кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. Також, за попередніми даними, постраждали двоє дітей.

Голова ОВА також зазначив, що скоро в російських пабліках з'являться чергові фейки про "знищення офіцерів НАТО", хоча насправді - відбувся терор цивільного населення.

"Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо – діти", - пише Сергій Лисак.

Він подякував всім, хто долучається до ліквідації наслідків масованої атаки.

Нагадаємо, у Дніпрі пролунали вибухи приблизно о 22:30. Повідомляли про масовану атаку дронів.