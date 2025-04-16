Удар по Дніпру: в місті пожежі, серед постраждалих - діти
У ОВА розповіли про наслідки удару безпілотниками по Дніпру. Внаслідок російської атаки спалахнули пожежі
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, через атаку безпілотників у Дніпрі сталось кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. Також, за попередніми даними, постраждали двоє дітей.
Голова ОВА також зазначив, що скоро в російських пабліках з'являться чергові фейки про "знищення офіцерів НАТО", хоча насправді - відбувся терор цивільного населення.
"Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо – діти", - пише Сергій Лисак.
Він подякував всім, хто долучається до ліквідації наслідків масованої атаки.
Нагадаємо, у Дніпрі пролунали вибухи приблизно о 22:30. Повідомляли про масовану атаку дронів.