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14 квітня 2025, 18:47

Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією: пошкоджено багатоквартирний будинок

14 квітня 2025, 18:47
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Фото: прокуратура
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Вчергове російська армія атакувала Дніпропетровщину. В ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, Нікопольщину росіяни атакували понад два десятки разів за добу. Здебільшого ворог використовував дрони-камікадзе. Також були удари по області з артилерії.

Під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. На щастя. ніхто не постраждав. Проте повідомляють про пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області росіяни вбили людину. Чоловік працював на поліі, коли його атакував ворожий дрон. На жаль, він загинув від отриманих поранень.

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