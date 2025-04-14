Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією: пошкоджено багатоквартирний будинок
Вчергове російська армія атакувала Дніпропетровщину. В ОВА розповіли про наслідки
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, Нікопольщину росіяни атакували понад два десятки разів за добу. Здебільшого ворог використовував дрони-камікадзе. Також були удари по області з артилерії.
Під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. На щастя. ніхто не постраждав. Проте повідомляють про пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктуру.
Нагадаємо, раніше в Запорізькій області росіяни вбили людину. Чоловік працював на поліі, коли його атакував ворожий дрон. На жаль, він загинув від отриманих поранень.
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