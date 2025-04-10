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Делок предлагал мужчинам призывного возраста осуществить полное сопровождение в прохождении фиктивной ВВК с последующим получением ими соответствующих документов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Свои услуги фигурант оценил в 10 тысяч долларов. Его задержали при получении им денег от "клиента".

Во время обыска дома у 27-летнего мужчины полицейские изъяли деньги, печати, носители информации, ноутбук, копии военно-учетных документов, фото мужчин, удостоверение.

Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение.

Фигуранту грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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