В Кривом Роге парень подорвал гранату посреди улицы
Инцидент произошел 31 марта около 2:40 в одном из дворов на территории Терновского района Кривого Рога
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Правоохранители установили, что 21-летний юноша бросил гранату на улице. Его задержали.
К счастью, никто не пострадал.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 18 марта в Днепре правоохранители задержали 38-летнюю женщину. Она бросила гранату в сторону соседа, когда тот сделал ей замечание за громкое прослушивание музыки.
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