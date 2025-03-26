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Россияне второй раз за день атаковали Краматорск

Об этом сообщает начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, повторный удар Краматорск получил около 11:18. Россияне беспилотниками ударили по частному сектору. По предварительным данным, повреждены три жилых дома. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, ранее россияне ударили дроном по центру Краматорска. В результате атаки сообщали о поврежденной многоэтажке.