Кубраков пояснив, чому відмовився очолити Дніпропетровську ОВА

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Ексміністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову після звільнення з Кабміну пропонували очолити Дніпропетровську ОВА

Про це Кубраков розповів у інтерв'ю виданню "Бабель", передає RegioNews.

Він підтвердив, що отримував пропозицію про посаду у Дніпропетровській області, однак він відмовився. Кубраков пояснив, що хотів би допомагати саме в форматі радника чи консультанта.

"Ті люди, які очолюють адміністрацію зараз (начальник адміністрації Сергій Лисак — колишній очільник обласного СБУ і бригадний генерал, - ред.), ідеально для цього підходять. На цій посаді важливий бекграунд силових структур. Ефективність їхньої роботи на 50—70% залежить від взаємодії з правоохоронними органами", - пояснив ексміністр.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. У Міноборони розраховують, що досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" допоможе вдосконалити системи постачання та логістики у Збройних силах України.