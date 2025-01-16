В Кривом Роге посреди дороги провалился асфальт

фото: КП "Кривбасводоканал"

В Кривом Роге на перекрестке улиц Владимира Бызова и Базавлуцкой над глубоким коллектором образовалась яма

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КП "Кривбассводоканал", информирует RegioNews .

По информации коммунальщиков, на месте обрушения асфальта глубина залегания самотечного коллектора составляет более 6 метров, поэтому дальнейшее обрушение может быть очень опасным.

Кроме того, проезжая часть на этом участке достаточно сужена.

"Для устранения аварийной ситуации коммунальщики проводят ремонтные работы на сетях водоотведения. Наши ребята работают, чтобы заменить аварийный участок и восстановить канализационный колодец", – сообщили коммунальщики.

Напомним, в Полтаве из-за оползня три тысячи жителей микрорайонов Дальные Яковцы и Монастырская гора фактически остались отрезанными от центральной части города.