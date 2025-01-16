У Кривому Розі посеред дороги провалився асфальт

фото: КП "Кривбасводоканал"

У Кривому Розі на перехресті вулиць Володимира Бизова та Базавлуцької над глибоким колектором утворилася яма

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КП "Кривбасводоканал", інформує RegioNews.

За інформацією комунальників, на місці обвалення асфальту глибина залягання самопливного колектору складає понад 6 метрів, тому подальше обвалення може бути дуже небезпечним.

Крім того, проїзна частина на цій ділянці доволі звужена.

"Для усунення аварійної ситуації комунальники проводять ремонтні роботи на мережах водовідведення. Наші хлопці працюють, аби замінити аварійну ділянку та відновити каналізаційний колодязь", – повідомили комунальники.

Нагадаємо, у Полтаві через зсув ґрунту три тисячі жителів мікрорайонів Дальні Яківці та Монастирська гора фактично залишилися відрізаними від центральної частини міста.