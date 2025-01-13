Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь

Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастырский комплекс. В его стенах и кельях уже заметны трещины, которые каждый раз становятся больше. Через полтора года, когда гора впервые начала сползать, городские власти не провели никаких серьезных работ на ней. Ситуация увязла в бумажной волоките, из-за чего тысячи людей, живущих близ монастыря, вынуждены объезжать десятки километров, чтобы добраться до центральной части Полтавы

Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастырский комплекс. В его стенах и кельях уже заметны трещины, которые каждый раз становятся больше. Через полтора года, когда гора впервые начала сползать, городские власти не провели никаких серьезных работ на ней. Ситуация увязла в бумажной волоките, из-за чего тысячи людей, живущих близ монастыря, вынуждены объезжать десятки километров, чтобы добраться до центральной части Полтавы

Отрезаны от города

Первые трещины и провалы на дорожном "серпантине", ведущем на Монастырскую гору в Полтаве, появились почти два года назад – в мае 2023-го. Тогда к этому отнеслись как к обычному износу дороги. "В ноябре (2023 – ред.) подоасфальтировали, и сказали эксперты, что простоит до весны, а затем в январе – резко падение грунта, падение уровня дороги, и пришлось немедленно закрывать проезд (в январе 2024 – ред.)", – рассказывала в свое время местный депутат Оксана Лазаренко.

В результате, более трех тысяч жителей микрорайонов Дальние Яковцы и Монастырская гора фактически остались отрезанными от центральной части города. Водители и общественный транспорт вынуждены объезжать более 10 км по другому краю города, чтобы добраться до работы, школ, больниц, супермаркетов и вокзалов. К счастью, с газо- и водоснабжением особых проблем у людей не возникало, даже несмотря на то, что соответствующие магистрали проходят как раз вдоль "серпантина". Еще в прошлом году их вовремя обезопасили.

Под угрозой – центральный храм

В настоящее время каких-либо разрушений на территории Крестовоздвиженского монастыря нет, однако у специалистов все равно вызывают беспокойство трещины, появившиеся на монастырской стене и кельях.

"Провал имеет четкий вектор, направление имеет ширину и длину. И вектор направления этого хода указывает на центральный храм этого монастырского комплекса", – говорит археолог, кандидат исторических наук Юрий Пуголовок.

В самом монастыре сейчас проживают около трех десятков монахинь. Там продолжают принимать паломников, посетителей и совершать богослужения. Представители монастыря убеждают, что выполняют все рекомендации, которые им предоставили специалисты: ухаживают за помещениями, укрепляют их, отводят воду.

Монастырь основан в 17 веке. Центральный собор – в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня построен в начале 18 столетия. Его возведение велось на средства полтавского полковника Кочубея и двух украинских гетманов – Самойловича и Мазепы. Второй храм обители – Троицкая церковь – построен в 1750 году, однако был разрушен во время Второй мировой войны, восстановлен уже во времена независимости. После лет правления советской власти монастырь был открыт в 1991 году. В обители сейчас хранятся мощи епископа Афанасия (Вольховского), полтавского чудотворца.

Ждать скорый ремонт не стоит

Никаких серьезных ремонтов с тех пор, когда начала сползать почва, городские власти еще не провели. Более того, за год и девять месяцев еще не завершена разработка проектно-сметной документации (ПСД), а соответственно – не проведен тендер, не определена компания-исполнитель и самое главное – не найдено финансирование.

Завершить хотя бы первый этап – разработку ПСД – городские власти имели возможность еще весной-летом прошлого года, однако в итоге просто упустили минимум восемь месяцев.

Первая попытка спроектировать капремонт поврежденного оползнями участка продолжалась с декабря 2023-го по июль 2024 года. Проект выполняло киевское ООО "Власт-Буд".

Компания разработала разные проектные решения, но все они, мол, не удовлетворили специалистов, в том числе из городского управления ЖКХ. Новый проект заказали у ООО "Научно-производственная фирма "Мостопроект" – известная киевская компания, которая выполняла множество подрядов как на Полтавщине, так и в других регионах Украины.

Все проектные работы по самому оптимистичному сценарию должны завершить в феврале 2025-го, после чего можно проводить тендер.

По предварительным и неофициальным оценкам, стоимость капитального ремонта участка, где идет оползень, будет стоить в пределах 100-150 млн грн. Сумма – колоссальная, которую городской бюджет вряд ли самостоятельно сможет потянуть. Несмотря на то, что городские чиновники обещают завершить ремонт до конца 2025-го, наиболее вероятно работы затянутся на несколько лет, конечно, если к финансированию не присоединится областной или государственный бюджет.

Впрочем, шансы найти общий язык с Полтавской областной государственной администрацией, главным исполнительным органом в регионе, вряд ли легко удастся, особенно учитывая ряд конфликтов между горсоветом и ОВА, регулярно устраивавшим аудит любых решений и тендеров мэрии. Впрочем, возможно, ситуация с ремонтом активизируется со сменой руководства ОВА, которое, по данным RegioNews, запланировано в ближайшее время.