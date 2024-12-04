Россияне ударили дронами по Никопольщине: погибла женщина, есть пострадавший
В среду, 4 декабря, днем российские военные попали дронами по Никопольскому району Днепропетровщины
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В Никополе в результате вражеской атаки дроном-камикадзе погибла 88-летняя женщина.
Есть в районе и пострадавший – в Мировской громаде. По ней россияне тоже ударили беспилотником. 64-летний мужчина получил осколочное ранение и ушиб. Ему оказали медпомощь на месте. Состояние пострадавшего – удовлетворительное.
Напомним, утром 4 декабря россияне атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель.
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