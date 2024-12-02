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02 декабря 2024, 19:13

Войска РФ били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранен 21-летний парень

02 декабря 2024, 19:13
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фото: Сергей Лысак
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В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя дроны-камикадзе и артиллерию. В результате атак пострадал местный житель

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес около двух десятков ударов. Под обстрелами были Никополь, Марганецкая и Мировская общины.

Из-за российских ударов повреждены многоэтажка, восемь частных домов, четыре хозяйственных постройки, гараж, легковушка и микроавтобус. Под удар попали гимназия, магазин и заправка. Также задело линии электропередач и газопровод.

"Пострадал 21-летний парень. Ему оказали медпомощь, лечиться будет амбулаторно" , – говорится в сообщении.

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Днепровскому району Днепропетровщины вечером 30 ноября возросло до 25.

РФ война обстрелы Днепропетровская область Никополь Лысак Сергей Петрович пострадавший Никопольщина
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